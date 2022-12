Noua Zeelandă, țara în care fumatul ar putea fi interzis

Pentru a reduce numărul persoanelor fumătoare, Noua Zeelandă intenționează să interzică fumatul. Se va implementa progresiv o interdicție aproape totală în privința fumatului începând cu anul 2023.

Prin deciziile luate se dorește ca numărul persoanelor care cumpără țigarete născute după anul 2008 să fie cât mai mic. Statul anunțat că și cantitatea de nicotină din produsele de pe piață va fi redusă.

Scopul acestor decizii luate la nivel național este cel de a reduce numărul persoanelor consumatoare de tutun, dorindu-se totodată și ca vârsta legală de la care o persoană are voie să fumeze să fie ridicată de la an la an.

„Mii de persoane vor trăi mai mult și vor avea o sănătate mai bună, iar sistemul de sănătate va beneficia de un surplus de 5 miliarde de dolari neozeelandezi (3 miliarde de euro) întrucât nu va mai fi nevoit să trateze bolile provocate de fumat, precum numeroase tipuri de cancer, crize cardiace, accidente vasculare cerebrale și amputații”, a spus ministrul neozeelandez, Ayesha Verrall, despre acest subiect.

Țara în care fumatul ar putea fi interzis

Scopul statului este de a aduce rata fumătorilor sub 5% până în 2025, asta în timp ce deja rata adulților fumători din Noua Zeelandă este de 8%.

Aceste decizii îi vor viza și pe comercianții produselor din tutun. Statul anunță că numărul acestora va scădea drastic, de la 6.000 câți sunt în prezent, se va ajunge la 600, conform .

Faptul că la nivel național se dorește ca gramajul nicotinei să fie mult mai scăzut decât în prezent, vocile care critică noua lege consideră că acest lucru ar duce doar la crearea unei piețe ilegale a produselor din tutun.

Cantitatea de nicotină ar urma să fie mult mai mică decât în prezent, Ayesha Verrall menționând că va fi „redusă până la niveluri care nu mai generează dependență”.