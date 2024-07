Numărul doi al Hamas, ucis la Beirut, într-un atac cu drone. Organizația teroristă a confirmat informația: A fost un „asasinat laș”. Momentul cu explozia a fost filmat (VIDEO)

Înaltul oficial Saleh Al-Arouri, membru al Hamas, a fost ucis în urma unui atac cu drone, marți seara, în suburbia Dahiyeh din sudul Beirutului, transmite , care citează două surse de securitate.

Mark Regev, un consilier al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a declarat pentru MSNBC că Israelul nu și-a asumat responsabilitatea pentru acest atac, dar „oricine a făcut-o, trebuie să fie foarte clar: acesta nu a fost un atac asupra statului libanez”.

Al-Arouri era șeful adjunct al biroului politic al Hamas, fiind al doilea după Ismail Haniyeh, scrie

Hamas a confirmat informația referitoare la faptul că adjunctul teroriștilor a murit într-o explozie, transmite BBC. O dronă israeliană a lovit biroul teroriștilor, ucigând 6 persoane.

Sursele de securitate și medicii nu i-au putut identifica imediat pe ceilalți trei uciși.

Izzat al-Sharq, membru al Biroului Politic al Hamas, a spus că a fost un „asasinat laș”.

Teroriștii Hezbollah sunt aliații libanezi ai teroriștilor Hamas din Gaza și schimbă aproape zilnic focuri de armă cu Israelul peste frontiera sudică a Libanului de la începutul războiului dintre Israel și Hamas, la începutul lunii octombrie.

Unconfirmed reports that a drone hit a car in Dahiyeh, the southern suburb of Beirut.

