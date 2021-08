O familie de români a plecat în Grecia cu un Tico, fără roată de rezervă. Decizia a stârnit furia șoferilor: „Nu vreți sa știți ce a fost in mesageria mea”

Postarea unui român care și-a petrecut vacanța în Grecia împreună cu familia a devenit virală pe rețelele de socializare. Asta pentru că deplasarea către destinația dorită s-a realizat cu un Tico, fără roată de rezervă.

Au plecat cu un Tico în Grecia, fără roata de rezervă

Patru persoane, doi adulţi şi doi copii, şi-au început excursia din Ilfov. Cu bagaje puţine din cauza lipsei de spaţiu, călătorii au luat drumul litoralului grecesc. Tot din lipsă de spațiul, şoferul a lăsat acasă şi roata de rezervă.

La aflarea acestei decizii, internetul s-a împărțit în două tabere, cei care cred că ilfoveanul a procedat corect șic ei care au început să îl critice pentru ccă ar fi încălcat o regulă elementară de siguranță rutieră.

“Anul acesta m-am grăbit cu scrisul și am postat imediat cum am ajuns la cazare. Tot noi 4, tot cu Tico, tot fara roata de rezervă, tot la aceeași gazda (care este o scumpă doamnă) și am rămas surprins sa aflu ce impact a avut postarea.Eu am scris doar pentru indeciși, doar pentru cei care zic ca n-au masina, n-au loc de bagaj, nu pleacă cu copil la atata drumul, ca e periculos noaptea prin Bulgaria și alte zeci de motive care iti crează FRICĂ

Nu vreți sa știți ce a fost in mesageria mea…. câți specialiști in siguranță si in parenting m-au făcut in toate felurile fără a ma cunoaște, care e meseria mea, cu ce ma ocup zi de zi. Am realizat că astia sunt oamenii împietriți de FRICĂ, oamenii care taie CURAJUL copiilor si nu-i lasa sa descopere lucruri, locuri, senzații. Sunt părinții care vor creste niste copii mai fricoși decat ei si mai nefericiți, crispati la fiecare pas îi așteaptă ceva rău. Nu accepta ca moartea te găsește si în Tico si in merțan, că poti murii într-o masina de 5 stele dar te poți bucura de viata daca ai o stea acolo sus”, a scris bărbatul din Ilfov pe rețelele de socializare.