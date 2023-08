O femeie însărcinată a rămas blocată o noapte întreagă într-un fast-food

O femeie însărcinată a rămas blocată, în noaptea de marți spre miercuri, în interiorul unui restaurant Burger King și a fost salvată miercuri dimineață, scrie , citat de .

Femeie însărcinată, blocată ore în șir într-un restaurant Burger King

Incidentul a avut loc la restaurantul Burger King din parcul Central Six, în Coventry, West Midlands. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri și polițiști, care au salvat-o pe femeie în jurul orei 4 dimineața.

Momentan, nu se știe cum femeia însărcinată a rămas blocată în incinta restaurantului care s-a închis la ora 22.00.

„Puțin înainte de ora 3:45, miercuri (23 august), am răspuns la informațiile potrivit cărora o persoană a rămas blocată într-un restaurant Burger King din Central Six Retail Park, Warwick Road, Coventry. O mașină de pompieri din Coventry a răspuns, sosind în trei minute de la mobilizare. Echipele au avut acces la restaurant, care era închis la momentul incidentului. O femeie a ieșit în siguranță din incintă și a plecat de la fața locului. Nu se știe cum a ajuns femeia să fie închisă înăuntru. Am plecat de la fața locului la ora 4.12”, a precizat Serviciul de Pompieri din West Midlands.