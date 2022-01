O nouă dovadă că există extratereștrii? Misterul obiectului spațial care împrăștia frecvențe înspre Pământ o dată la 18 minute

În timp ce cartografiau undele radio în univers, astronomii au obsevat un obiect ceresc care eliberează explozii gigantice de energie – și nu seamănă cu nimic din ce au mai văzut până acum, conform CNN.

Obiectul spațial care se învârtea, observat în martie 2018, emitea radiații de trei ori pe oră. În acele momente, a devenit cea mai strălucitoare sursă de unde radio vizibilă de pe Pământ, acționând ca un far ceresc.

Astronomii cred că ar putea fi o rămășiță a unei stele prăbușite, fie o stea cu neutroni, fie o stea albă moartă, cu un câmp magnetic puternic.

Unknown space object beaming out radio signals every 18 min remains a mystery.The Murchison Array captured the Milky Way in radio frequencies.The lowest frequencies are red, middle are green & the highest are blue.The star icon shows the mysterious object.https://t.co/fJp3TKk5iN pic.twitter.com/QK0bEagNKO

— Erika  (@_AstroErika) January 26, 2022