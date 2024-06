O pisică personaj de desene animate i-a enervat pe cenzorii Chinei. Acum omul din spatele ei spune că Beijingul încearcă să îl reducă la tăcere

Un disident chinez – care se află în spatele unui cont X foarte popular al unei pisici personaj de desene animate spune că Beijingul încearcă să-l reducă la tăcere.

Omul din spatele contului Teacher Li Is Not Your Teacher spune că e amenințat în mod constant de autoritățile din China

Pe măsură ce protestele au izbucnit în orașele în noiembrie 2022, sute de mii de oameni din întreaga lume au urmărit o sursă mai puțin obișnuită: un cont misterios de pe platforma X, al unei pisici personaj de desene animate.

Filmări din timpul protestelor, detalii despre activitatea poliției, știri despre arestări – Teacher Li Is Not Your Teacher a postat o mulțime de actualizări ale situației în timp real provenite de la cetățeni obișnuiți.

Toate acestea au fost manageriate de o singură persoană, dintr-un dormitor din Italia – un student la școala de artă pe nume Li Ying.

Li a devenit de atunci un cronicar vital al informațiilor considerate sensibile din punct de vedere politic de Beijing.

Contul său X este o fereastră către China lui Xi Jinping, de la proteste majore la mici acte de disidență, corupție sau crimă, toate informațiile eliminata de pe internetul chinez, apar pe contul domnului Li.

El spune că acest lucru i-a atras furia autorităților și, într-un interviu acordat , a prezentat o imagine a modului în care Beijingul presează dizidenții de peste mări. El a susținut că guvernul chinez nu numai că îl hărțuiește pe el, ci și pe prietenii săi, familia sa și pe cei care sunt abonați ai contului său de pe platforma X într-o campanie coordonată de intimidare.

Guvernul chinez nu a răspuns la întrebările BBC și nu se pot verifica în mod independent toate afirmațiile lui Li. Dar tacticile pe care le-a detaliat au fost documentate de activiști, grupuri de drepturi și alte guverne.

Nu și-a propus să devină atât de popular

Activismul lui a fost un accident, a spus el la BBC la telefon.

„Constrângerea neîntreruptă a libertății de exprimare și a libertăților mass-media a autorităților chineze este ceea ce m-a determinat să fac tranziția de la o persoană obișnuită la ceea ce sunt astăzi.”

Pe X, neîngrădit de cenzorii Chinei, dar accesibil prin rețele private virtuale, numărul de urmăritori ai lui Li a crescut. Dar a explodat cu adevărat, la mai mult de un milion, la sfârșitul anului 2022, în timpul protestelor împotriva măsurilor de pedepse ale Chinei zero-Covid.

Au urmat curând amenințările cu moartea online din conturi anonime.

El a spus că autoritățile au ajuns la casa părinților săi din China pentru a-i interoga. Chiar și atunci, era sigur că viața va reveni la normal odată ce protestele se vor stinge.

„După ce am terminat de oferit informații despre mișcarea Cărții Albe, m-am gândit că cel mai important lucru pe care l-am putut face vreodată în această viață a fost încheiat”, a spus el.

„Nu m-am gândit să continui să operez acest cont. Dar exact când mă gândeam la ce ar trebui să fac în continuare, dintr-o dată toate conturile mele bancare din China au fost înghețate. Atunci mi-am dat seama că nu mă mai puteam întoarce.”

Profesorul Li glumește că acum este cea mai de temut pisică din China, referindu-se la avatarul său de pe platforma socială.