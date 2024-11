Oamenii de știință au rezolvat misterul păsărilor colibri gigante – cu ajutorul unor rucsacuri mici

Cea mai mare pasăre colibri din lume s-a ascuns timp de secole – iar doar după ce a atașat colibriilor rucsacuri mici pentru a înțelege modelele de migrație.

Păsările colibri gigant sunt de opt ori mai mari decât cele tipice

Pe parcurs, cercetătorii au identificat, de asemenea, cea mai lungă călătorie de migrare a unei colibri, care se întinde pe parcursul unei călătorii dus-întors de 8.368 de kilometri, sau aproximativ distanța dintre New York City și Buenos Aires.

Întrebările cu privire la pasărea colibri gigant din America de Sud au apărut încă de când naturalistul Charles Darwin le-a observat pentru prima dată în 1834, în timpul expediției sale.

Darwin a observat păsările, care sunt de aproximativ opt ori mai mari decât păsările colibri tipice, care se reproduc de-a lungul coastei Pacificului din Chile, dar apoi păreau să dispară complet după reproducere. El a speculat că păsările colibri gigantice au migrat în regiunea deșertului Atacama, situată în nordul Chile.

Acum, noi cercetări au dezvăluit că există două specii distincte de colibri gigant în America de Sud – pasărea gigantică nordică care trăiește tot timpul anului în Anzi și pasărea gigantică migratoare sudică – și au evoluat separat timp de milioane de ani.

Un nou studiu care descrie păsările a apărut luni în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences.

„Totul despre păsările colibri gigante este anormal – nu numai că sunt mult mai mari (de două ori sau mai mari) – dar bătăile aripilor și ale inimii lor sunt mult mai lente”, a spus Williamson.

„Și aripile lor sunt proporțional mai lungi, așa că au un aspect complet unic în zbor”

Dar studiul păsărilor colibri, indiferent de mărimea lor, este o sarcină grea. Echipa a lucrat cu proprietarii locali și locuitorii satelor din Peru și Chile în timpul lucrului de teren.

Echipa de cercetare a petrecut nouă luni în camparea în zonele rurale din Chile și Peru, lucrând de la nivelul mării până la pantele abrupte, presărate de cactusi ale Anzilor și rămânând fără electricitate sau apă curentă săptămâni întregi, a spus Williamson.