Olanda și Suedia sprijină aderarea României la Schengen, anunță ministrul de Externe, Bogdan Aurescu

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a salutat, într-un mesaj postat pe Twitter, decizia Suediei și a Olandei de a sprijini aderarea României la Schengen.

Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului Suediei a votat, vineri, în favoarea aderării României la Schengen, iar votul este obligatoriu pentru Guvern.

„Salut rezultatul pozitiv de azi din Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului Suediei în favoarea aderării ROmâniei la Schengen! Mă bucur că demersurile mele pe lângă colegul meu, ministrul Tobias Billstrom & liderii Partidului Social-Democrat Suedez au avut succes”, a scris ministrul Afacerilor Externe.

I warmly welcome today’s positive result of the debate in 🇸🇪Riksdag Committee on EU Affairs,which supports 🇷🇴 accession. Glad that my open&comprehensive dialogue with my 🇸🇪colleague , as well as with Social-Democrat leadership was successfull.

