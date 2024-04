Panică la bordul unei aeronave care a atins un alt avion, chiar înainte de decolare (VIDEO)

Pasagerii unui avion au privit uimiți de cum cele două aeronave s-au ciocnit, chiar înainte de decolare, vineri, 16 iunie, pe Aeroportul Internațional Logan din Boston.

Imaginile au fost surprinse chiar de unul dintre pasagerii de la bordul aeronavei.

„A lovit celălalt avion. Nu se poate!”, a spus un pasager în înregistrarea video, potrivit .

Din fericire, în urma incidentului nu a fost nicio persoană rănită, dar pasagerii au ajuns la destinație cu câteva ore întârziere.

“I knew it was going to happen!”

Family onboard United flight to Newark had their cameras rolling as the wing of their plane clips the tail of a Delta plane at Logan International Airport this afternoon.

