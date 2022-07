Patron, câinele care a devenit celebru după ce a detectat peste 200 de explozibili în Ucraina are propriul cont de Twitter. Patrupedul își arată eforturile curajoase și simțul modei

Patron este un câine din rasa Jack Russell Terrier în vârstă de doi ani care ajută echipele de pirotehnişti la deminarea terenurilor. Acesta este considerat un detector de mine și o mascotă a Serviciului de Stat de Urgență al Ucrainei.

Câinele care a devenit celebru după ce a detectat peste 200 de explozibili de la începutul invaziei ruse, are 250.000 de urmăritori pe Instagram, iar mai nou, un cont de Twitter pentru a-i ține la curent pe fanii săi.

De la începutul invaziei ruse, patrupedul a ajutat la detectarea a peste 200 de explozibili şi a prevenit detonarea acestora, potrivit Reuters.

Proprietarul său, Mykhailo Iliev, este un expert în eliminarea bombelor și, la scurt timp după ce l-a cumpărat Patron, și-a dat seama cât de util ar putea fi câinele în munca sa.

„Aceasta este viața lui, este tot ce a cunoscut. Este doar o chestiune de întâmplare că avem un câine atât de capabil. Nu este un câine de serviciu, este animalul meu de companie, dar are un nas uimitor. El a fost menit să fie un câine de expoziție, dar destinul lui a fost să salveze viețile oamenilor, nu să câștige premii”, a transmis Mykhailo Iliev.

De la șase luni, Patron a fost instruit să detecteze TNT și praful de pușcă. Când o face, se oprește rigid și stă cu nasul în jos până când Mykhailo și echipa sa se apropie.

40 mortar and other „arrivals” were in my native Chernihiv region today. I’m not afraid of the sound of explosions because of my work. But a little girl wrote to me at night: „What just exploded?”. I asked where she lives now, and find out that it was just thunder.

— Patron_dsns (@PatronDsns)