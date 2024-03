Peste 100 de morți în Nigeria, după ce o barcă ce transporta nuntași s-a scufundat (FOTO)

Tragedie de proporții în Nigeria. Peste 100 de oameni care se întorceau de la o nuntă au murit, după ce barca în care erau s-a scufundat într-un râu.

„Până acum am numărat 103 morţi. Peste 100 de persoane au fost salvate. Operațiunile de căutare continuă, ceea ce înseamnă că bilanțul s-ar putea înrăutăți”, a declarat Okasanmi Ajayi, purtătorul de cuvânt al poliţiei statului Kwara, citat de

Kwara Tragedy: Nigerian Police Confirm 103 Wedding Guests Dead In Boat Mishap | Sahara Reporters

Victimele, între care sunt copii și femei, plecaseră din statul Niger și trebuiau să ajungă în statul Kwara, când ambarcațiunea lor s-a scufundat. Multe dintre ele s-au înecat deoarece accidentul a avut loc la 3 noaptea, ora locală, așa că nu s-a aflat despre el decât ore mai târziu.

Reporterul Al Jazeera a transmis din capitala Abuja că deja au avut loc funeraliile pentru cel puțin 60 de persoane.

Tragedy as boat conveying over 100 persons capsizes in Kwara

