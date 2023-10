Premierul grec Kyriakos Mitsotakis: Grecia este „în război” cu incendiile de vegetație

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a menționat în cadrul unei dezbateri parlamentare de luni, 24 iulie, că țara sa este într-un , potrivit Agerpres.

Șeful guvernului de la Atena a susținut în cadrul unei dezbateri parlamentare că situația a fost provocată de schimbările climatice.

„Suntem în război și suntem orientați exclusiv către frontul de foc”, a declarat prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis în parlament, avertizând în același timp că țara sa urmează să se confrunte cu „alte trei zile dificile” înainte ca temperaturile extreme din ultima perioadă să se atenueze.

Premierul grec le-a mulțumit participanților la eforturilor de stingere a incendiilor.



