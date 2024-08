Președintele SUA, Joe Biden, a ajuns în Israel pentru o vizită cu mize mari: oprirea răspândirii unui război total regional în Orientul Mijlociu. Blinken s-a întors și el din Amman, Iordania, la Tel Aviv (VIDEO)

Președintele american Joe Biden a sosit la Tel-Aviv pentru a începe o călătorie extraordinară și cu mize mari în Israel, pe fondul protestelor din Orientul Mijlociu, după bombardamentele asupra unui spital din Gaza, în timp ce oficialii israelieni și palestinieni fac schimb de acuzații cu privire la cine e vinovat pentru moartea civililor aflați în spital.

WATCH LIVE: Prime Minister Benjamin Netanyahu and President Isaac Herzog welcome President of the United States Joe Biden upon his arrival to Israel.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM)