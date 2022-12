Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost desemnat „Personalitatea anului” de către Financial Times: „Urăsc să dezamăgesc oamenii”

Financial Times l-a desemnat „Personalitatea anului” pe președintele ucrainean , care se descrie ca un om obișnuit, cu „gusturi umile și un profund simț al umanității”, notează .

„Sunt mai mult responsabil decât curajos. … Urăsc să dezamăgesc oamenii”, a transmis liderul de la Kiev, pentru Financial Times, care al epocii rețelelor de socializare.

De asemenea, Volodimir Zelenski a mai spus că îi lipsește pescuitul alături de fiul său: „Vreau doar să prind un crap în râul Nipru”.

Volodymyr Zelenskyy is the ‘s person of the year for his „extraordinary display of leadership and fortitude” – a Churchill for the social media age. With and

