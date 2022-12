Previziunile pesimiste privind situația economică au pus pe scădere bursele americane. Investitorii se tem că o recesiune este inevitabilă

Principalii indici de pe Wall Street s-au luptat pentru orientare din cauza temerilor tot mai mari că înăsprirea politicii monetare a Rezervei Federale ar putea declanșa o recesiune și ar putea afecta câștigurile corporative, în timp ce Apple și Tesla au fost cele mai mari obstacole pentru Nasdaq.

Investitorii americani se tem că o recesiune este inevitabilă

Valoarea de referință S&P 500 .SPX a căzut pentru a cincea sesiune consecutivă miercuri.

Piețele au fost, de asemenea, zguduite de comentariile dezamăgitoare ale directorilor de top de la Goldman Sachs Group Inc GS.N, JPMorgan Chase & Co JPM.N și Bank of America Corp BAC.N de marți, potrivit cărora ar urma o recesiune ușoară până la una mai pronunțată, scrie .

Mai multe date economice, inclusiv cererile săptămânale de șomaj, indicele prețurilor de producător și sondajul privind sentimentul consumatorilor de la Universitatea din Michigan săptămâna aceasta, vor fi pe lista de urmărire pentru indicii despre ce să se aștepte de la Fed pe 14 decembrie.

Participanții de pe piața monetară văd o șansă de 91% ca Fed să-și crească rata de referință cheie cu 50 de puncte de bază în decembrie, până la 4,25%-4,50%, dobânzile atingând vârful în mai 2023 la 4,93%.

Preocupările cu privire la o creștere abruptă a costurilor îndatorării au stimulat dolarul, dar a diminuat cererea de active cu risc, cum ar fi acțiunile în acest an. S&P 500 este pe cale să întrerupă o serie de victorii de trei ani, în scădere cu 17,4% până acum în 2022.

Trei din 11 indici majori ai sectorului S&P au fost mai mari, datorită acțiunilor din domeniul sănătății .SPXHC conducând pachetul, în timp ce acțiunile tehnologice .SPLRCT și acțiunile serviciilor de comunicații .SPLRCL au avut cele mai slabe performanțe.

Carvana Co CVNA.N a scăzut cu 30,6% după ce Wedbush a retrogradat stocul retailerului de mașini second hand la „performanță slabă” de la „neutru” și și-a redus prețul țintă la 1 dolar.

Indicele S&P a înregistrat șase noi maxime de 52 de săptămâni și șapte noi minime, în timp ce Nasdaq a înregistrat 36 de noi maxime și 226 de noi minime.

Nasdaq 100 a închis luni cu o scădere de peste 29% de la începutul anului, deși o revenire de 15% între 13 octombrie și 1 decembrie, pe fondul atenuării indicilor de inflație, a ajutat la amortizarea pierderilor anuale.

Economiștii avertizează căo recesiune globală mai profundă decât se așteptau, inclusiv o redresare întârziată a Chinei pe fondul unei creșteri neașteptate a cazurilor de Covid-19, ar putea duce la o prăbușire semnificativă a cererii de petrol anul viitor, chiar și în economiile anterior rezistente.

Economistul Eric Robertson a anunțat pentru CNBC că în cazul în care ar avea loc o rezolvare a conflictului dintre Rusia și Ucraina, acest lucru ar elimina „primele de risc legate de război” – rata suplimentară de rentabilitate la care se pot aștepta investitorii pentru că își asumă mai multe riscuri – din petrol, ceea ce ar face ca prețurile să piardă aproximativ 50% din valoarea lor în prima jumătate a anului 2023.

„Riscul legat de conflictul militar din Ucraina contribuise la menținerea prețurilor contractelor frontale la un nivel ridicat în raport cu cele ale contractelor amânate, dar scăderea primelor de risc și un potențial sfârșit al războiului fac ca evoluția petrolului să se inverseze în primul trimestru din 2023”.