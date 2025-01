Primele trei ostatice ale Hamas au fost predate armatei israeliene, după intrarea în vigoare a armistiţiului dintre Israel şi Hamas. Una dintre ele are origini românești

Primele trei ostatice Romi Gonen, Emily Damari și Doron Steinbrecher, care au fost eliberate după , se află în custodia trupelor israeliene din Fâșia Gaza, potrivit Times of Israel.

Imagini transmise de televiziune în direct arată trei femei ostatice ieșind dintr-un vehicul înconjurat de bărbați înarmați ai Hamas. Ele au urcat într-un autovehicul al Crucii Roșii în timp ce mulțimea scandează numele aripii armate a Hamas.

„Cele trei femei ostatice au fost predate oficial Crucii Roșii în piața Al-Saraya din cartierul Al-Rimal din vestul orașului Gaza”, a declarat pentru AFP un oficial Hamas. „Acest lucru s-a întâmplat după ce un membru al echipei Crucii Roșii s-a întâlnit cu ele și s-a asigurat de bunăstarea lor”.

