Prințul William și-a reluat îndatoririle regale. Ce activitate a făcut viitorul monarh

a revenit, joi la îndatoririle regale și și-a reluat activitatea publică, după aproape o lună de când soția sa a dezvăluit că suferă de cancer.

Kate Middleton a anunțat, în 22 martie, că în urma intervenției chirurgicale, din luna ianuarie, a fost descoperit cancerul. Ea a transmis că urmează chimioterapia și că nu se va ocupa de îndatoririle regale pe durata recuperării, conform

De atunci, a fost alături de ea și nu a mai apărut la niciun eveniment public, cu excepția meciului de săptămâna trecută la care a participat alături de fiul său cel mare, George.

Astfel, la o lună de la anunțul prințesei de Wales, William își reia îndatoririle. Acesta a mers la o organizație caritabilă de redistribuire a surplusului de alimente.

Joining the inspirational Surplus to Supper and seeing how they redistribute 25,000 meals a year across Surrey and West London.

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal)