Proteste în Italia după ce o companie a cerut poze intime aplicantelor pentru un post de recepționistă

Indignare în Italia, după ce o companie a scris în anunțul de angajare pentru rolul de recepționistă că insistă ca solicitantantele să aibă sub 30 de ani și să ofere o fotografie în costum de baie.

Ministerul Muncii din Italia a deschis o investigație după ce o companie care căuta o recepționistă cu vârsta sub 30 de ani le-a cerut candidaților de angajare să includă o fotografie în costum de baie, alături de documente care dovedesc acreditările lor.

Anunțul, postat pe mai multe site-uri specializate, de către o firmă de pază din Napoli, prevedea printre cerințe ca genul aplicanților să fie feminin, vârsta nu mai mare de 30 de ani, să vorbească fluent engleza și să aibă propria mașină.

O altă cerință a angajatorului a fost și: „un caracter însorit, cu un aspect atractiv”.

Oltre alla paga da fame, meno di 5 euro per ora, chiedono una foto in costume da bagno per fare la receptionist.

Che gente di merda. pic.twitter.com/lsiFXaqVYI

— Il Serpe loco™ (@sempreciro) January 26, 2022