Putin îl critică dur pe Macron pentru că a divulgat o convorbire telefonică. Pe Nancy Pelosi o numește ”bunică”

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a criticat dur pe omologul său francez , la forumul anual al Clubului Internaţional de Discuţii Valdai, la Moscova, din cauză că a făcut publică o discuție telefonică pe care au purtat-o, anunță .

”Când există convorbiri telefonice, plecăm întotdeauna de la faptul că aceasta nu ține de publicitate. În caz contrar, ambele părți trebuie să fie de acord. Acum, când vorbesc cu președintele Macron, presupun că cineva mă ascultă”, a spus Putin.

Totodată a catalogat-o pe preşedinta Camerei Reprezentanţilor americane Nancy Pelosi drept ”bunică”.

Putin a acuzat-o pe Pelosi că efectuat o vizită în Taiwan cu scopul de a provoca tensiuni între Beijing şi Taipei.

