Republica Moldova ar putea fi următoarea țintă a lui Putin, dacă Rusia câștigă în Ucraina. Avertismentul unui fost șef al CIA: „Nu ar trebui să ne îndoim” (VIDEO)

Republica Moldova sau țările baltice ar putea fi următoarele ținte ale lui Vladimir Putin dacă Rusia obține victoria în războiul din Ucraina, a avertizat generalul american David Petraeus, fost director al Agenției Centrale de Informații (CIA) într-un interviu pentru CNN.

Fostul șef al spionajului american consideră că Rusia nu se va opri în Ucraina, un avertisment similar cu cele lansate de și .

„Nu ar trebui să ne îndoim în niciun caz că dacă Rusia reușește acolo, dacă Putin reușește să își atingă obiectivele foarte substanțiale din Ucraina, nu se vor opri acolo. Moldova va fi următoarea din cătare sau poate unul dintre statele baltice, sau alții. Henry Kissinger, înainte să moară, a afirmat că apărarea NATO începe acum la frontiera dintre Ucraina și Rusia și sunt total de acord cu acest lucru”, a declarat David Petraeus.

El s-a arătat de părere că disputa din Congresul SUA în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina va fi soluționată.

„Cred că vom vedea Congresul ajungând la un consens. Așa cum știți, există o majoritate bipartizană foarte puternică în Senat și, de asemenea, destul de substanțială și în Cameră care dorește să ofere autorizația suplimentară de furnizare pentru Ucraina. Este dinamica din Cameră cea care îngreunează acest proces (…). Cred că acest lucru se va rezolva. Întrebarea este „când?” și „cât de mult va mai putea Ucraina să continue înainte să putem reporni motoarele?”, având deja o sumă foarte substanțială oferită – 44 de miliarde de dolari nu este ceva de neglijat”, a adăugat generalul american.

