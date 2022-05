Rubla rusă va fi folosită în Herson începând de duminică. Cum încearcă ucrainenii să sfideze trupele ruse

Rubla rusă va fi folosită în Herson începând de duminică, potrivit forțelor susținute de Rusia care au preluat controlul orașului din sudul Ucrainei.

Ce spun ucrainenii despre introducerea rublei

Cu toate acestea, primarul ucrainean al Hersonului, Ihor Kolykhaiev, care a fost înlăturat acum de autoritățile ruse, a spus că nu crede că acest lucru va fi posibil, în timp ce singurul sistem bancar funcțional din regiune este ucrainean, nu rus, scrie .

În ciuda faptului că au fost ocupați timp de 60 de zile, mulți rezidenți încearcă să găsească modalități mici de a sfida forțele ruse – cum ar fi schimbul de ruble pe care le primesc înapoi în moneda Ucrainei, hrivna.

Semnele Z – un simbol rus pro-război – au apărut în jurul orașului. Steaguri rusești atârnă deasupra clădirilor guvernamentale din Herson. Televiziunea ucraineană a fost în mare parte întreruptă, schimbată în știri rusești. Soldații ruși conduc vehicule blindate prin centrul orașului, între o rețea de puncte de control.

Acum, schimbarea monedei regiunii este încă o încercare de a șterge identitatea ucraineană din oraș.

Viața în Herson a devenit din ce în ce mai dificilă.

Mulți locuitori povestesc despre lupta lor de a plăti pentru puținele bunuri care există, deoarece rafturile supermarketurilor stau goale. Ei spun că magazinele, restaurantele și afacerile s-au închis, iar anumite părți ale economiei s-au oprit, izolate de o mare parte din lume.

Rușii au impus o nouă administrație în regiune

La începutul acestei săptămâni, forțele ruse au numit o nouă administrație la Herson, deoarece Kolykhaiev „nu coopera” cu forțele ocupate, potrivit agenției de știri de stat ruse Ria.

Primarul ucrainean al Hersonului, Ihor Kolykhaiev, a fost acum înlocuit cu o administrație rusă

Vorbind la un apel video de undeva în regiune, Kolykhaiev spune că nu a încetat să lucreze. El este sceptic dacă Rusia poate introduce cu succes rubla.

„Nu am nicio confirmare că a fost introdus”, spune el. „Când poate apărea? Când trezoreria și sistemul bancar al Ucrainei vor înceta să funcționeze? Orice se poate întâmpla sub ocupație, nu pot intra în capul Rusiei să aflu la ce se gândesc. Dacă încearcă să introducă rubl aici, am fi cufundați înapoi în 1992, când Ucraina și-a câștigat independența.”