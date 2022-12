Rusia a „stins” lumina în Odesa cu ajutorul noilor drone trimise de Iran. Temperaturile au coborât sub zero grade

Pe de altă parte, operațiunile au fost reluate în portul Odesa, după ce forțele ruse au atacat cu drone iraniene infrastructura energetică din oraș.

15 drone kamikaze iraniene au afectat infrastructura energetică din Odesa

a situației iar temperaturile au coborât sub zero grade.

Potrivit președintelui Zelenski, ar putea dura zile până la restabilirea completă a situației, în condițiile în care temperaturile au coborât sub zero grade.

La Odesa, în fața unor blocuri turn de locuințe, cufundate în beznă, o lumină firavă licărește într-o mașină parcată.

Înăuntru, doi tineri care poartă halate matlasate peste mai multe straturi de haine, folosesc autoturismul ca o anexă a locuinței.

Se mai încălzesc puțin și își încarcă telefoanele mobile. Oleh și Natalia spun că n-au mai avut curent acasă de două zile și două nopți: „E umezeală peste tot la noi în apartament, din cauza condensului. Sunt 14-15 grade înăuntru. Așa că e ceva mai confortabil în mașină, puțin mai cald”.

Potrivit președintelui Zelenski, în noaptea de sâmbătă spre duminică, rușii au lansat 15 drone kamikaze iraniene asupra infrastructurii energetice din regiunea Odesa, orașul-port de la Marea Neagră.

Apărarea anti-aeriană a interceptat 10, dar cele care au trecut și-au atins țintele lăsând, initial, 1,5 milioane de oameni în beznă.

Curentul electric a fost restabilit treptat, dar zonele de la periferie au fost și noaptea trecută în întuneric total.

Deborah Haynes, Sky News: „Dronele sinucigașe iraniene joacă un rol-cheie în abilitatea Moscovei de a ataca infrastructura energetică ucraineană, provocând întreruperi masive de curent. După cum afirmă Marea Britanie, rușii au primit cel mai probabil noi loturi de drone de la Teheran”.

Iarna este abia la început, localnicii se așteaptă, în continuare, la multe întreruperi de curent și de căldură.

Ucrainenii au bombardat Melitopolul

Dacă rușii au lansat dronele kamikaze asupra Odesei, tot în sud, forțele ucarinene au bombardat ținte din orașul ocupat Melitopol.

Soldații ruși din Melitopol au postat pe rețelele de socializare aceste imagini imediat după atacul cu artilerie reactivă HIMARS asupra unui complex hotelier despre care ucrainenii afirmă că a fost folosit drept bază de trupele invadatoare.

Ivan Fedorov, primarul orașului Melitopol: „În ceea ce privește pierderile, în total, dacă vorbim despre pierderi iremediabile ale ‘rusiștilor’ (naziștilor ruși), în trei locații din zona Melitopol, sunt zeci de morți. Și aproximativ 100-200 de ‘rusiști’ răniți, care au fost duși la spitale și în Crimeea”.

În est, forțele ucrainene au lovit și un hotel din regiunea Luhansk, folosit ca baza de mercenarii din unitatea Wagner, acuzați în repetate rânduri de crime de război și de încălcări ale drepturilor omului în Ucraina.

Potrivit guvernatorului în exil al Luhanskului, după acest atac mercenarii Wagner ar fi suferit pierderi considerabile.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Vladimir Putin nu va mai ține, în 2022, tradiționala conferință de presă maraton, de la sfârșitul anului.

Ultima dată, înaintea începerii războiului, Putin a vorbit mai mult de 4 ore în fața a sute de jurnaliști. Întrebat despre cum va evolua situația, Peskov a făcut o mărturisire despre nivelul de adversitate față de Federația Rusă.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Am ajuns la stația numită ‘confruntare’. Nimeni nu ne iubește și nimeni nu ne va iubi prea mult. Dar nici nu avem nevoie de asta…”.