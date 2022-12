Rusia importă în continuare echipamente electronice în ciuda sancțiunilor primite

Prin intermediul unor campanii-paravan și al unor țări care nu s-au alăturat sancțiunilor, în Rusia au fost importate componente ale produselor electronice occidentale avansate. Suma acestora se ridică la miliarde de dolari, conform investigației realizate de Reuters și Institutul Regal Britanic de Cercetare pentru Apărare (RUSI).

Valoarea produselor electronice importate de Rusia este de cel puțin 2,6 miliarde de dolari, dintre care cel puțin 777 milioane de dolari au provenit din produse ale campaniilor din Occident. Cipurile companiile occidentale au fost găsite în rachetele și în tehnologia rusească.

Rusia a importat electronice de cel puțin 2,6 miliarde de dolari

Printre producătorii electronicelor care au ajuns pe teritoriul Rusiei se numără și Intel corp, Advanced Micro Devices Inc. (AMD), Texas Instruments Inc. și Analog Devices Inc., dar și germanii de la Infineon AG, conform .

Firmele a căror cifră de afaceri a crescut de la impunerea sancțiunilor acționează și în Turcia, Hong Kong, dar și în alte puncte de tranzit ale țărilor care nu au impus sancțiuni Rusiei.

„Investigația a scos la iveală o întreagă dispersie de importatori și exportatori care se ascund în umbră […] și a arătat că încărcături de semiconductori și alte bunuri de înaltă tehnologie continuă să ajungă în Rusia din Hong Kong, Turcia și alte centre comerciale”, a scris agenția.

Interlocutorii agenției asociați cu aceste firme refuză să vorbească despre detaliile activității lor, dar și despre conținutul încărcăturilor. Ei asigură și faptul că nu sunt implicați în eludarea sancțiunilor.