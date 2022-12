Rusia: Incendiu puternic la un cămin de bătrâni care funcționa ilegal. 20 de oameni au murit (VIDEO, FOTO)

Un incendiu izbucnit într-un cămin de bătrâni care funcţiona ilegal în oraşul rus Kemerovo s-a soldat cu 20 de morți, informează TASS, citată de Reuters. Autorităţile au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă.

In the city of , at least 11 people died as a result of a fire in an illegal nursing home.

The area of ​​the fire is 180 square meters, it has been assigned an increased rank of complexity.

