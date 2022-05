Rusia l-ar fi suspendat pe comandantul Flotei Mării Negre și alți comandanți de top. Observații ale armatei britanice

Ministerul britanic al Apărării a declarat în ultima sa evaluare asupra războiului din Ucraina că Rusia ar fi suspendat comandanți de top pe care îi consideră „țapi ispășitori” pentru eșecul invaziei ruse.

Principalele observații ale serviciului de informații al armatei britanice:

„În ultimele săptămâni Rusia a concediat comandanți importanți despre care se consideră ca au avut rezultate slabe în stadiile inițiale ale invaziei sale din Ucraina;

General-locotenentul Serghei Kisel, care a comandat Armata Intai Garzi de Tancuri de elită, a fost suspendat din cauza eșecului său de a captura Harkivul. Viceamiralul Igor Osipov, care a comandat Flota Rusa din Marea Neagră, a fost de asemenea probabil suspendat ca urmare a scufundării în luna aprilie. Șeful Statului Major Rus Valeri Gherasimov a rămas probabil în funcție, dar este neclar dacă președintele Vladimir Putin mai are încredere în el”.

