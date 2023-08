Rusia susține că a distrus o navă militară de fabricație americană care transporta ucraineni la est de Insula Șerpilor (VIDEO)

Ministerul rus al apărării a declarat, marți, că forțele sale au distrus o navă militară de fabricație americană care transporta personal militar ucrainean la est de Insula Șerpilor din Marea Neagră, transmite .

Autoritățile de la Moscova susțin că nava transporta un „grup de debarcare ucrainean” și a fost distrusă de un avion de război al Rusiei.

Ministerul rus al apărării nu a oferit și alte detalii, iar Reuters a menționat că nu a putut să verifice informațiile de o manieră independentă.

Insula Șerpilor este un mic avanpost ucrainean din nord-vestul Mării Negre. Tensiunile din zonă au escaladat după decizia Rusiei de a ieși din acordul care permitea Ucrainei să exporte cereale prin porturile din sudul țării în ciuda războiului.

Din momentul în care Rusia a rupt înțelegerea, dronele și rachetele rusești au atacat în mod repetat infrastructura portuară și silozurile ucrainene, în timp ce dronele marine ale Ucrainei au avariat o navă de război și un tanc petrolier ale Rusiei.

Insula a devenit un simbol al rezistenței ucrainene în primele ore ale războiului lansat de Rusia pe 24 februarie 2022, când ofițerii ruși de pe nava amiral din Flota rusă de la Marea Neagră le-au ucrainenilor staționați acolo, prin stație, că fie se predau, fie vor fi bombardați.

Apărătorii insulei au refuzat să se predea și le-au răspuns cu un mesaj extrem de sugestiv, care a devenit viral. Rusia a capturat insula în cele din urmă, dar a abandonat-o pe 30 iunie 2022 după ce a primit lovituri grele în încercarea de a o apăra.

Russian MoD shares footage of Russian aircraft engaging US-made Ukrainian Willard Sea Force high-speed military boat with a landing group in the east of Snake Island.

— Clash Report (@clashreport)