Sediul Guvernului din Mongolia, luat cu asalt de mii de manifestanți anticorupție

Mii de protestatari din au luat cu asalt sediul guvernului din capitala Ulan Bator. Forțele de ordine au blocat drumurile de acces spre resedinta premierului.

Pomii de Craciun din Piata Sukhbaatar au fost incendiati iar manifestanții au blocat, pentru scurt timp, principalul bulevard al capitalei, Bulevardul Păcii.

Manifestanții au cerut guvernului să îți asume această situație într-un moment dificil în care Mongolia suferă cauzate de recesiunea economică.

Protesters in are trying to storm the Government House. The road to the prime minister’s residence has already been blocked by police.

According to media reports, protests in the country erupted after reports that officials had stolen large quantities of coal.

