Serviciile de securitate ruse anunță că au confiscat „icoane cu explozibili livrate din Ucraina” via România

Centrul de relatii publice (PSC) al FSB al Federatiei Ruse sustine ca a descoperit o mare cantitate de explozibil ascunsă în icoane, provenita de pe teritoriul Ucrainei în Rusia, prin România.

Potrivit FSB, citat de cotidianul Rossiskaia Gazeta, incarcatura a urmat o ruta sinuoasa, de pe teritoriul Ucrainei spre Romania, apoi spre Ungaria, Slovacia, Polonia, Lituania, Letonia si apoi spre Federatia Rusa.

Potrivit serviciului de informatii, agentii inamici ar fi ascuns in icoane un explozibil plastic deosebit de puternic, numit hexogen.

Potrivit sefului departamentului centrului de expertiza criminalistica (ECC) al Ministerului rus de Interne pentru regiunea Pskov, Dmitri Belotserkovski, masa explozibilului confiscat ar fi fost suficienta pentru a arunca in aer o cladire rezidentiala cu cinci etaje.

🤡 Russian security services said they had seized „Icons with explosives” at a checkpoint in the Pskov Region

The detained man was reportedly carrying the icons „from Ukraine to Moscow in transit through EU countries”. A total of 27 self-made bomb-icons were seized. Hexogen was…

— NEXTA (@nexta_tv)