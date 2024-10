„Sigur că am tras cu pistolul”, a spus candidata democrată la Președinția SUA, Kamala Harris. Vicepreședinta are un Glock

Într-un interviu amplu care a avut loc luni seara în timpul unei emisiuni speciale „60 de minute” la CBS News, Kamala Harris a dezvăluit mai multe detalii despre arma ei, despre care mai vorbise luna trecută într-un interviu cu Oprah Winfrey, anunță .

Harris a spus că oricine intră prin efracție în casa ei va fi împușcat

„Dețin un Glock și îl am de ceva vreme”, i-a spus ea intervievatorului ei din emisiunea „60 Minutes”, Bill Whitaker. „Uite, Bill, munca mea are legătură aplicarea legii, așa că asta e.” Când a întrebat dacă a tras cu arma, Harris a râs. — Sigur că am tras, spuse ea. „La un poligon de tragere. Da, bineînțeles că am tras.”

În conversația ei din septembrie cu Oprah Winfrey, Harris spunea: „Dacă cineva intră prin efracție în casa mea, va fi împușcat”, ceea ce a stârnit râsete din partea gazdei și a mulțimii.

Harris a vorbit despre arme într-un mod destul de neobișnuit pentru un democrat, cu accent pe „libertate”, în timp ce a spus că sprijină legile și verificările universale ale antecedentelor, politici pe care le susține de mult.

Și și-a schimbat atitudinea față de alte probleme legate de arme. În 2019, ea a spus că susține o regulă conform căreia proprietarii de arme de asalt să fie nevoiți să-și vândă armele guvernului.

La acea vreme, ea era printre cinci candidați democrați în cursa din 2020 care au susținut răscumpărările obligatorii. În iulie, cei care-i conduc campania au spus că aceasta nu mai era poziția susținută de Kamala Harris. Ea susține interzicerea armelor de asalt, dar nu mai solicită răscumpărări.

Colegul de alegeri al democratei Kamala Harris e un mare vânător

Guvernatorul Tim Walz din Minnesota, partenerul candidatei democrate , este, de asemenea, un trăgător cu arma pasionat și a spus că folosește o pușcă pentru a vâna fazani.

Înainte de a deveni guvernator, Walz a primit anterior un rating A de la Asociația Națională a Posesorilor de Arme, care l-a susținut odinioară, dar acesta a scăzut la un F după ce a început să susțină restricțiile mai stricte asupra armelor în calitate de guvernator.

„Cunosc armele, sunt un veteran și mai sunt și vânător. Sunt mai bun decât majoritatea republicanilor din Congres și am trofeele pentru a dovedi acest lucru”, a spus Walz în discursul său la convenția democrată din august.

„Cred în al doilea amendament, dar cred, de asemenea, că prima noastră responsabilitate este să ne menținem copiii în siguranță.”