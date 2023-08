Steagul Ucrainei, înălțat în satul Urojaine. Acesta a fost eliberat după lupte grele (VIDEO)

Armata ucraineană a , din Donețk, unde

Urojaine se află în apropiere de satul Staromaiorske, eliberat în urmă cu câteva săptămâni, potrivit

Ministerul ucrainean al Apărării a publicat un videoclip în care soldații înalță steagul Ucrainei. El a fost arborat lângă un monument dedicat soldaților sovietici care au luptat în cel de-al Doilea Război Mondial.

„Militarii Brigăzii 35 de infanteriștii marini […] împreună cu camarazii lor din Brigada 38 de infanteriști marinii și cu participarea altor unități ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei, au eliberat o altă așezare, Urojaine, în regiunea Donețk, ca parte a acțiunilor de contraofensivă”, a transmis armata ucraineană.

Liberation of Urozhaine village by the 35th and the 38th Marine Brigades.

The Ukrainian offensive operation continues.

— Defense of Ukraine (@DefenceU)