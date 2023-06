SUA avertizează că războiul din Ucraina este „un maraton, nu un sprint”

Lloyd Austin, secretarul american al Apărării, declară că războiul din Ucraina este un „maraton, nu un sprint”. El a adăugat că America va „sta alături de Ucraina pe termen lung”, potrivit .

Secretarul american al Apărării a adus un omagiu ministrului ucrainean, Oleksii Reznikov, care a fost prezent la reuniunea grupului de contact pentru Ucraina la Bruxelles, declarând că Ucraina „este bine poziționată pentru provocările viitoare”.

