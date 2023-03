Peste un milion de oameni la protestele de joi din Franța. Violențe la Paris și în alte orașe. Peste 120 de forțe de ordine rănite și zeci de arestări. Incendiu la Primăria Bordeaux (FOTO, VIDEO)

Sute de mii de angajați din Franța au protestat într-o nouă demonstrație de furie la adresa reformei promovate de președintele Emmanuel Macron în sistemul de pensii, iar manifestațiile au devenit violente la Paris și în alte orașe, într-o luptă care nu dă semne că s-ar stinge, relatează . Ministerul francez de interne a estimat numărul participanților la peste un milion, potrivit .

La manifestațiile de joi au fost răniți peste 120 de polițiști și jandarmi, iar 80 de persoane au fost arestate, a anunțat ministrul francez al afacerilor interne, Gerald Darmanin, în această seară.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată un incendiu la intrarea în sediul Primăriei Bordeaux, cu pompierii încercând să lichideze flăcările.

Demonstrația oficială de la Paris s-a încheiat, însă în capitala franceză continuă o serie de manifestații neautorizate și au fost raportate incendii pe mai multe străzi din zona Pieței Operei. Potrivit AFP, poliția a început să îi amendeze pe prostetatarii rămași în zonă.

Grupuri mici de protestatari au pornit către districtul les Halles și incendiază coșuri de gunoi.

Reporeterii francezi de la Paris spun că și s-au prelungit spre seară.

Really violent scenes at the Paris protest today against the French govt’s pension reforms. Tensions flared from 4pm onwards and riot police fired tear gas and charged several times.

Many on the streets of Paris I spoke to feel even more defiant after Macron’s TV interview…

— Catherine Norris Trent (@cntrentF24)