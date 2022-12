Taraneh Alidoosti, actrița din filmul laureat cu Oscar „The Salesman”, a fost arestată de autoritățile iraiene după o postare pe Instagram

Autoritățile iraniene au arestat-o pe Taraneh Alidoosti, actrița din filmul laureat cu Oscar „The Salesman”, sub acuzația că ar fi răspândit informații false în legătură cu protestele naționale din Republica Islamică, a anunțat sâmbătă presa de stat, potrivit The Associated Press, transmite .

Taraneh Alidoosti a fost arestată de autoritățile iraiene

Artista a fost reținută la o săptămână după ce a transmis pe Instagram un mesaj prin care și-a exprimat solidaritatea față de bărbatul executat recent pentru infracțiuni comise în timpul protestelor antiguvernamentale, susține agenția de stat IRNA.

Alidoosti a fost arestată deoarece nu a furnizat „niciun document în concordanță cu afirmațiile sale”, arată un material de pe canalul oficial de Telegram al presei de stat.

„Numele său era Mohsen Shekari. Fiecare organizație internațională care se uită la această vărsare de sânge și nu ia măsuri este o rușine pentru umanitate”, scrisese ea în postarea respectivă.

Shekari a fost executat pe 9 decembrie, după ce a fost acuzat că ar fi blocat o stradă din Teheran și ar fi atacat cu o macetă un membru al forțelor iraniene de securitate.

Republica Islamică a fost marcată de proteste după moartea Mahsei Amini, o tânără în vârstă de 22 de ani care a decedat pe 16 septembrie, după ce a fost reținută de poliția de moravuri. Manifestațiile izbucnite ulterior s-au transformat în una dintre cele mai mari provocări la adresa teocrației instalate în Iran odată cu Revoluția Islamică din 1979.

Hengameh Ghaziani și Katayoun Riahi, alte două actrițe faimoase din Iran, au fost la rândul lor arestate de autorități după ce și-au exprimat solidaritatea față de protestatari pe rețelele sociale. Amândouă au fost eliberate între timp.

Cel puțin 495 de oameni au fost uciși în contextul represiunii dezlănțuite de autoritățile iraniene împotriva protestatarilor, susține organizația Activiștii pentru drepturile omului din Iran, un grup care monitorizează manifestațiile încă de la început. Peste 18.200 de persoane au fost reținute.