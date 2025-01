Poliția israeliană a ucis un bărbat care a atacat mai mulți trecători, cu un cuțit, pe o stradă din Tel Aviv. În urma acestui eveniment, patru persoane au fost rănite, dintre care una este în stare gravă.

Serviciile de urgenţă israeliene au intervenit pentru a-l opri pe atacator. Bărbatul a fost ucis în timpul operațiunii care s-a desfășurat într-un cartier animat al capitalei Tel Aviv. Este cel de-al doilea astfel de incident care are loc în ultimele zile.

„O anchetă preliminară a arătat că un terorist înarmat cu un cuţit a înjunghiat trei civili pe strada Nachalat Binyamin şi un civil pe strada Grozenberg”, a anunţat , într-un comunicat de presă.

Cartierul a fost izolat de poliţie după . O jurnalistă a agenției de presă France Presse a relatat că a observat cadavrul unui bărbat pe o stradă din cartierul Nachalat Binyamin. Este vorba despre o zonă foarte animată, cu viață de noapte, din centrul Tel Aviv. Informația a fost confirmată și de reprezentanții Magen David Adom, echivalentul israelian al organizației Crucea Roșie.

„Teroristul a fost eliminat”, au precizat reprezentanții Magen David Adom.

