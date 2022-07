Turiștii ruși ce își fac concediul în Turcia acuză că primesc pliante despre drone Bayraktar: „Mulțumiri din partea poporului ucrainean”

Turiștii ruși ce își fac concediul în Turcia acuză pe rețelele de socializare că primesc pliante care îi informează că sejurul lor va finanța producția de drone Bayraktar TB-2.

Potrivit unor estimări, în jur de 4,7 milioane din cei 24,7 milioane de turiști străini care au vizitat Turcia anul trecut au fost ruși.

„Mulțumiri din partea poporului ucrainean pentru finanțarea producției dronelor Bayraktar. În fond, taxe plătite prin recreația voastră vor merge de asemenea la producția dronelor turcești care vor fi transferate Forțelor Aeriene ale Ucrainei”, notează unul dintre pliante.

Informația are loc în contextul în care la sfârșitul lunii iunie reprezentanții companiei turcești au anunțat că vor dona Ucrainei 3 drone Bayraktar TB-2 după ce o campanie de crowdfunding demarată de un fost actor ucrainean devenit politician a reușit să strângă cei 20 de milioane de dolari necesare pentru achiziționarea lor în doar 3 zile.

„Baykar nu va accepta plata pentru TB2-uri și va trimite cu titlu gratuit 3 aeronave fără pilot pe frontul de război ucrainean”, preciza comunicatul.

Anterior, Baykar anunțase că va dona o altă dronă forțelor armate ucrainene după ce lituanienii au strâns banii pentru cumpărarea acesteia, tot în urma unei campanii de donații.

