Ucrainenii au aprins „bradul invincibilității” în centrul Kievului distrus de bombardamente (VIDEO)

Ucraineni se pregătesc să își petreacă primul Crăciun în condiții de război. În ciuda bombardamentelor care au distrus o mare parte din capitala Kiev, autoritățile au amplasat un brad înalt de 12 m în fața Catedralei Sfânta Sofia, din centrul orașului, sâmbătă.

Ukraine’s main Christmas Tree in Kyiv lit up with blue and yellow. Christmas means hope. And Ukraine has one hope. This is victory.

Bradul care a fost numit „copacul invincibilității” are în vârf stema ucraineană în formă de trident și porumbei albi, simbolul păcii. Iluminatul economic în culorile drapelului țării va fi aprins doar în anumite intervale și va fi asigurate de un generator, în condițiile în care Ucraina are probleme cu alimentarea cu energie electrică.

Christmas tree in the centre of Kyiv is being decorated – blue, yellow balls and white doves. So simple but yet so full of meanings.

Un brad a fost amplasat și în orașul Bucha, devenit un simbol al masacrului comis de armata rusă. Localnicii și-au dorit să aibă un brad în centrul orașului, ca semn al speranței și rezistenței în fața invadatorilor.

“Un brad de Crăciun a fost amplasat în Bucha, suburbie care a rezistat ororilor ocupației ruse în acest an. Înainte să îl instalăm i-am întrebat pe localnici dacă sunt de acord. Cei mai mulți și-au dorit să îl avem. Îl merită!”, a declarat Anton Gerashchenko, un consilier al Ministerului de Afaceri Interne, potrivit

A Christmas tree was set up in Bucha, Kyiv suburb that survived the horrors of Russian occupation this year.

Before installing it, Bucha residents were polled about this. Most of them were in favor of the tree.

They deserve it!

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)