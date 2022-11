UE anunță că Serbia și Kosovo renunță la numerele de înmatriculare care au stârnit proteste violente

Şeful diplomaţiei europene Josep Borrell a anunţat miercuri seară că Serbia şi Kosovo au ajuns la un acord de ultim moment care pune capăt unei dispute de aproape doi ani privind numerele de înmatriculare ale maşinilor din nordul Kosovo.

Despre această dispută că, dacă nu se rezolvă, ar putea duce la declanşarea unor violenţe etnice, relatează Reuters, citată de Agerpres.

„Avem o înţelegere”, a postat Josep Borrell pe Twitter după convenirea acordului la Bruxelles, cu medierea UE.

We reached an agreement between and today that will allow to avoid further escalation.

We will discuss next steps within the framework of our proposal for normalisation of relations between the two parties.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF)