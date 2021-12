Un american a intrat în avion cu o pereche de chiloți tanga pe față, în loc de mască. De ce a recurs la acest gest (VIDEO)

Situație fără precedent în SUA. Un bărbat în vârstă de 38 de ani s-a dat jos din avion din cauza regulii părtării măștii anti-COVID.

Adam Jenne s-a îmbarcat într-un avion United Airlines în Fort Lauderdale, din Florida. În locul măștii chirurgicale a optat pentru o pereche de tanga roșii agățată de urechi. Cetățeanul american a refuzat să poarte masca chirurgicală, opțiune care a alarmat un însoțitor de zbor. Astfel, s-a iscat un conflict, iar Jenne a preferat să coboare din aeronavă, informează LCI.

Bărbatul din Florida a ridiculizat regula purtării măștii anti-COVID. El susține că impunerea obligativității purtării măștii anti-COVID este o inutilitate, o absurditate, în condițiile în care oricum pasagerii și-o dau jos atunci când mănâncă.

După acest incident, Jenne și-a comparat manifestul cu abordarea activistei Rosa Parks. Americanca de culoare a refuzat să cedeze locul din autobuz unui cetățean alb, la ordinul șoferului. Astfel, a determinat o puternică mișcare socială anti-rasism.

„Fiecare schimbare din țară a fost adusă de oameni obișnuiți”, a declarat Adam Jenne.

Protestatarul anti-mască a declarat că din iunie 2020 s-a urcat în 20 de avioane cu lenjerie intimă de damă pe față. O sigură dată a fost nevoit să coboare din avion, potrivit cetățeanului.

LEAVE IT TO THE #FLORIDAMAN! This guy from Cape Coral tried wearing a #thong as a #mask on a United flight in Fort Lauderdale today. He was kicked off the plane. TSA and sheriff were called but passengers remained peaceful. #airtravel #Florida #aviation #travel pic.twitter.com/kUnkXrgTY8

— Channing Frampton (@Channing_TV) December 16, 2021