Un avion canadian a ieșit de pe pistă în timpul aterizării: Avea 134 de pasageri la bord

Un aeroport canadian „va fi închis traficului comercial”, după ce un avion Flair Airlines „a ieșit de pe pistă” vineri dimineață în timpul aterizării, au declarat aeroportul și compania aeriană.

Zborul Flair Airlines F8 501 de la Vancouver la Kitchener-Waterloo avea 134 de pasageri la bord, plus echipaj, când a ieșit de pe pistă la sfârșitul aterizării pe Aeroportul Internațional Regiunea Waterloo, a spus compania aeriană. Aeroportul se află în Breslau, Ontario, la aproximativ 65 de mile sud-vest de Toronto.

Nu au fost raportați răniți. Pasagerii au fost debarcați și au fost duși la terminal cu autobuzul, po

Avionul a fost lăsat într-o zonă ierboasă din afara pistei, cu vehicule de urgență înconjurându-l, arată fotografiile făcute de locuitorul Waterloo, Tracey Quast.

„Conform procedurii aeroportului, echipa noastră a răspuns la incident pentru a oferi siguranța celor aflați la bord”, se arată în declarația aeroportului, adăugând că Consiliul pentru Siguranța Transporturilor din Canada efectuează o analiză la fața locului.

The flight landed in ON from BC. For everyone asking to use the video, yes please go ahead. Here is more. I was not on the flight. A close family member was. I booked the ticket. We still haven’t heard from the airline.

— Rumbie Muzofa (@RumbieMuzofa_)