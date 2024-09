Un avion militar s-a prăbușit, în Bulgaria, în timpul unui exercițiu pentru pregătirea unui spectacol aerian. Cei doi piloți aflați la bord au murit

Doi piloți bulgari au murit, vineri, după ce avionul în care se aflau s-a .

Aeronava s-a prăbușit, în sudul , în cursul unui exercițiu pentru pregătirea unui spectacol aerian, anunță , citând autoritățile bulgare.

„Doi piloți au decedat în cursul unui antrenament pentru un zbor demonstrativ”, a declarat premierul interimar Dimitar Glavcev într-o întâlnire cu presa la baza militară din Graf-Ignatievo.

Este vorba despre doi ofițeri instructori, născuți în 1973, respectiv 1996, care nu au reușit să se catapulteze.

„Erau printre cei mai buni și efectuaseră acest exercițiu de mai multe ori”, a transmis comandantul forțelor aeriene bulgare, Dimitar Petrov.

Aparatul care s-a prăbușit este un model L-39ZA, de fabricație sovietică. Acesta fusese modernizat în 2022, pentru a fi adus la standardele NATO.

După ce s-a prăbușit, avionul a luat foc într-o zonă împădurită.

Bulgaria: Two pilots died in a plane crash not far from the „Graf Ignatievo” base near Plovdiv

Video source: Bulgarian National Television

— Календар News (@Novinarnik24)