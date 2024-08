Un avion turistic s-a prăbușit în jungla din Thailanda. Nouă persoane sunt date dispărute

s-a prăbușit , joi, în jungla din Thailanda, iar nouă persoane au fost date dispărute. Autoritățile au dispus echipaje de căutare pentru a-i găsi.

s-a prăbușit, joi dimineața, în jungla din Chachoengsao, cu nouă persoane la bord, pe care le transporta din Bangkok la Trat, aproape de granița cu Cambodgia. Pasagerii erau patru thailandezi, cinci chinezi, printre care și doi copii de 12 și 13 ani, conform

Autoritățile nu sunt prea optimiste în privința șanselor acestora de supraviețuire și cred că toți au decedat în urma accidentului.

„Accidentul a avut loc în jurul orei 15:10. Încercăm să îi găsim pe cei dispăruţi, dar credem că toţi sunt morţi”, a declarat guvernatorul provinciei Chachoengsao. El a adăugat că nu se vor opri până când nu vor găsi toate persoanele dispărute, în ciuda faptului că unele zone sunt inundate.

Peste 300 de militari și voluntari participă la misiunea de căutare a pasagerilor. Aceștia au gasit bucăți din avion, chiar și fragmente umane, dar ploile torențiale îngreunează misiunea. În paralel, autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului aviatic.

Rescuers scoured the Thai jungle on Friday for nine missing people after a turboprop plane crashed southeast of the capital.

