Luni, în timpul atacului cu rachete , Viacheslav Yalyshev, un băiat în vârstă de 14 ani, sacrificat propria viață alergând să le spună vecinilor săi în vârstă despre un atacul aerian rusesc.

Băiatul în vârstă de 14 ani a făcut un pensionari. Adolescentul s-a temut că bătrânii nu aud sirenele şi nici nu au tehnologia necesară pentru a primi alerta în cazul unui atac, motiv pentru care a ales să traverseze strada pentru a-i anunţa că forțele rusești vor bombarda cartierul în care locuiesc.

Luni, Viacheslav Yalyshev a fost ucis în timp ce două rachete au lovit un cămin și au demolat acoperișul unei biserici din apropiere, asta la doar două zile după ce a distrus pista de pe aeroportul principal din Odesa.

His name is Vyacheslav Yalyshev…

“No, he is not a military man, not a medic, not a territory defender. Just a boy who was preparing to celebrate his 15th birthday.

— JJ Green (@NATSEC09)