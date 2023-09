Un elicopter s-a prăbușit în Grecia din cauza furtunii Elias. Secțiile unui spital, inundate

Furtuna Elias a afectat în special orașul Volos, capitala prefecturii Magnesia, prefectura Ftiotida și Insula Evia. Au fost alunecări de teren, inundații și ruperea barajelor.

Din cauza furtunii, un , în largul Insulei Evia, iar pompierii caută pasagerii, conform

Peste 250 de persoane au fost salvate, începând de miercuri, iar pompierii lucrează la foc automat și intervin cu bărci de pneumatice și vehicule speciale.

Cea mai mare parte din orașul Volos nu are electricitate, iar secțiile unui spital sunt inundate, dar este încă operațional.

Conform meteorologilor, furtuna Elias trebuia să se domolească joi, dar forțele de securitate rămân încă atente la orice s-ar întâmpla, a spus purtătorul de cuvânt al pompierilor, Vassilios Vathrakoyanis.

Volos încă nu a apucat să își revină după furtuna Daniel care a deversat trombe de apă în principala câmpie agricolă din Grecia, Tesalia, unde a ucis 17 oameni și zeci de animale. Atunci, în Volos nu a mai fost apă potabilă timp de două săptămâni, iar rețeaua locală de distribuție încă nu a fost reparată.

| Torrential rain battered homes and businesses in the port city of Volos and on the island of Evia, just three weeks after devastating Storm Daniel killed 16 people in the wider region.

