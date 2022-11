Un paramedic a ajutat o tânără după un accident, fără să știe că este fiica sa: „Cel mai urât coșmar al meu s-a adeverit”

Un canadian care a intervenit săptămâna trecută la un accident rutier și a ajutat o victimă adolescentă și-a tratat, fără să știe, propria fiică.

În momentul în care Jayme Erickson a ajuns la locul accidentului, pe o porțiune înghețată de autostradă din Alberta, pe 15 noiembrie, a găsit o adolescentă cu răni grave, despre care știa că sunt probabil fatale. Din cauza gravității rănilor suferite de fată, aceasta nu și-a putut recunoaște copilul, potrivit .

Un paramedic a ajutat o adolescentă după un accident, fără să știe că este fiica sa

După ce s-a străduit o jumătate de oră pentru a scoate fata din mașină, paramedicul a rămas alături de victimă până când adolescenta a putut fi transportată cu avionul la un spital din apropiere din Calgary.

Când Jayme Erickson a ajuns acasă la sfârșitul turei sale, a fost întâmpinată de polițiști care i-au spus că fiica ei de 17 ani, Montana, a fost victima accidentului și a murit la spital.

„Cu inima grea și o tristețe inimaginabilă trebuie să scriu asta pentru a-mi informa prietenii și familia despre pierderea bruscă și oribilă a fiicei mele, Montana. Suntem copleșiți de durere și absolut dărâmați. Durerea pe care o simt nu seamănă cu nicio durere pe care am simțit-o vreodată, este de nedescris.

Cel mai urât coșmar al meu ca paramedic s-a adeverit. Pe 15 noiembrie, la ora 4:30pm, partenerul meu și cu mine am fost trimiși la un MVC la vest de Airdrie. La sosire am găsit doi pacienți răniți, pasagerul fiind încarcerat și rănit grav. M-am urcat în mașină și am îngrijit pacienta rănită grav, făcând tot ce am putut până ce pompierii au scos-o.

Ambulanța aeriană a preluat îngrijirea pacienților după ce am scos pasagerul din mașină. Tura mea se terminase și m-am dus acasă. La câteva minute după ce am ajuns acasă, mi-a sunat soneria. Viața mea s-a schimbat pentru totdeauna. Polițiștii erau la ușa mea, să mă informeze că fiica mea a avut un accident. Pacientul grav rănit pe care tocmai l-am îngrijit era sângele meu. Singurul meu copil. Mini-eu. Fiica mea, Montana. Rănile ei au fost atât de oribile încât nici măcar nu am recunoscut-o. Am fost dusă la spital pentru a-mi vedea fetița și am fost informată că rănile ei nu sunt compatibile cu viața.

Astăzi ne-am luat oficial rămas bun de la fetița mea. Nu pot să nu fiu supărată pentru scurtul timp pe care l-am avut cu ea. 17 ani nu au fost suficienți. Deși sunt recunoscătoare pentru cei 17 ani pe care i-am avut alături de ea, sunt spulberată și nu pot să nu mă întreb: Ce ai fi devenit fetița mea? Tu cine ai fi fost? Nu te voi vedea niciodată absolvind și traversând scena, nu te voi vedea niciodată căsătorindu-te, nu voi ști niciodată cine ai fi fost. Te iubesc mai mult decât orice pe lumea asta. Voi prețui amintirile pe care le-am creat și timpul petrecut împreună. Sunt distrusă. Sunt distrusă. Îmi lipsește o bucată din mine. Am rămas să adun piesele și mă aștept să continui.

Iubește din toată inima. Ține-i aproape de tine. Fă-ți amintiri. Dacă vrei să iubești pe cineva, ține-te cât de mult și de puternic poți … până când nu mai poți”, a scris Jayme Erickson pe rețelele de socializare.

După decesul fetei, Jayme Erikson a decis ca Montana să ofere „un ultim cadou” celor aflați în nevoie. „Ea a putut să-și doneze organele, iar dintre două dintre ele au salvat vieți”, a spus paramedicul.