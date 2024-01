Un pasager care s-a urcat într-un Boeing 777 pe Aeroportul din Toronto a căzut din avion / Ce s-a întâmplat la bordul aeronavei

Un pasager „s-a îmbarcat în mod normal în aeronavă” pe Aeroportul Internațional Toronto Pearson Canada, însă apoi a deschis o ușă a avionului și a căzut în loc să se ducă la locul său, scrie .

Bărbatul a căzut de la șase metri înălțime dintr-un Boeing 777 operat de Air Canada. În urma incidentului, el a suferit răni destul de serioase.

Air Canada is investigating an incident where a passenger on a flight from Toronto to Dubai opened a cabin door before takeoff and fell onto the ground at Pearson Airport, resulting in injuries.

— 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv)