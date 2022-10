Un preot rus le recomandă mamelor care și-au pierdut copiii în război să facă alții

Un cunoscut preot rus a dat sfaturi mamelor care au copiii plecați pe frontul din Ucraina. Acesta le-a recomandat să facă mai mulți copii pentru ca pierderea unuia dintre ei să fie mai ușoară.

Preotul a dat un sfat mamelor care se tem pentru copiii lor

Preotul Mihail Vasiliev, unul dintre cei mai cunoscuți preoți din Rusia, a declarat că mamele care sunt îngrijorate pentru fii lor din război ar trebui să aibă mai mulți copii. acesta și-a argumentat declarația spunând că dacă femeile ar avea mai mulți copii, nu ar mai fi la fel de dureroasă despărțirea de unul dintre ei, scrie Business Insider. „Înțeleg foarte bine că Dumnezeu a permis fiecărei femei – în cele mai multe cazuri – să aibă mulți copii. Iar dacă o femeie îndeplinește această poruncă a lui Dumnezeu de a procrea, de obicei înseamnă că ea va avea mai mult de un copil, în majoritatea cazurilor. În consecință, nu va fi la fel de dureros și de terifiant pentru ea să se despartă de copilul ei”, a spus Vasilyev.

Interviul a ajuns viral

Interviul a fost postat pe Telegram și distribuit pe scară largă, ajungând viral. Vasiliev este liderul Bisericii Marelui Martir Barbara din Rostov Oblast, a 6-a cea mai populată regiune federală a Rusiei. Anterior, el a însoțit trupele rusești în zonele de război din Bosnia, Kosovo, Cecenia și Siria, a relatat The Telegraph în 2018. Nu este clar dacă Vasilyev, care are el însuși pregătire militară, a călătorit în Ucraina de la invazia Rusiei. Potrivit The New York Times. Marți, Putin a recunoscut că Rusia se confruntă cu „probleme” în războiul din Ucraina și și-a îndemnat echipa să „ofere sprijin pentru operațiunea militară specială”.