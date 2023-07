Val de turiști în Munții Huoyan. Oamenii se înghesuie să-și facă selfie lângă un termometru care indică 80 de grade Celsius (VIDEO)

Cei care au ajuns în Munții Huoyan din China în această săptămână și-au pus sănătatea în pericol făcând selfie-uri lângă un termometru care indică 80 de grade Celsius la nivelul solului.

Se pare că în această săptămână, turiștii au luat cu asalt Munții Huoyan (Munții în flăcări), o zonă de dealuri sterpe şi roșii, situată în regiunea chineză Xinjiang.

Acolo există un termometru uriaș care arată în timp real temperatura la nivelul solului, iar oamenii se îngrămădesc să facă selfie-uri când acesta arată 80 de grade Celsius.

Aceștia s-au echipat cu pălării largi și umbrele pentru a se apăra de soare și și-au făcut poze cu termometrul înalt de 12 metri, notează .

This scenic Flaming Mountains in China’s western Xinjiang province recorded an 80-degree Celsius surface temperature.

