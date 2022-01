Violențe la protestul anti-restricții de la Bruxelles. Forțele de ordine au intervenit cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene (VIDEO)

Zeci de mii de persoane au protestat, duminică, la Bruxelles, împotriva restricțiilor anti-pandemie și a certificatului de vaccinare. În cele din urmă situația a degenerat, iar forțele de ordine au intervenit cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea, transmite The Associated Press preluată de Miami Herald.

Marșul anti-restricții din inima UE a venit în continuarea manifestațiilor similare care s-au desfășurat în alte capitale europene în acest weekend. Demonstranții au reclamat certificatele de vaccinare și alte măsuri impuse de guvernele de pe continent pentru a combate pandemia de COVID-19.

La Bruxelles, protestatarii au scandat „Libertate!” și au afișat diverse mesaje, precum „Pandemie falsă, dictatură adevărată”.

În cele din urmă, forțele de ordine au intervenit pentru a-i îndepărta pe protestatarii care au ignorat mesajele prin care li s-a transmis că manifestația s-a încheiat și că ar trebui să părăsească zona. Incidentele au avut loc în zona pieței Schuman, unde circa 100 de manifestanți și-au măsurat forțele cu autoritățile, transmite La Libre.

Forțele de ordine au folosit tunuri cu apă, iar deasupra zonei s-au ridicat nori denși de gaze lacrimogene.

Pe rețelele sociale circulă imagini care arată că protestatarii au spart geamurile de la intrarea în birourile Comisiei Europene.

The crowd protesting the Covid-19 restrictions in Brussels, Belgium, breaks the windows of the European Union offices.

