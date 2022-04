Vladimir Putin a acordat titlul de „Erou al Rusiei” unui deputat cecen care s-a oferit voluntar în război

Liderul de la Kremlin , un deputat cecen care s-a oferit voluntar pentru războiul din Ucraina, potrivit .

Titlul de „Erou al Rusiei” i-a fost acordat lui Adam Delimkhanov „pentru curajul și eroismul arătat în timpul operațiunii militare speciale pe teritoriile Republicii Populare Donețk, Republicii Populare Luhansk și Ucraina”, arată decretul publicat pe site-ul oficial al Kremlinului.

Deputatul Adam Delimkhanov pentru a participa la războiul din Ucraina, după ce Ramzan Kadîrov a transmis de pe 25 februarie, mobilizarea a mii de luptători ceceni în capitala Groznîi.

De curând, liderul cecen a susținut că Adam Delimkhanov a condus personal „curățarea orașului Mariupol”.

Pe data de 21 aprilie, Ramzan Kadîrov în care se poate observa și deputatul cecen, înconjurat de alți luptători care au în spate o clădire în flăcări.

La momentul espectiv, Ramzan Kadîrov a transmis că „s-ar putea spune că operațiunea specială de distrugere și curățare a orașului Mariupol a fost efectuată”.

One more „hero” in Russia

Putin conferred the title of Hero of on Adam Delimkhanov.

He is a personal butcher of Kadyrov (also a „hero” by the way). He is responsible for the murders of journalists, opposition activists and thousands of civilians killed in .

— NEXTA (@nexta_tv)