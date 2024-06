William Anders, astronautul care a realizat o fotografie istorică de pe orbita lunară în Apollo 8, s-a prăbușit cu un avion de mici dimensiuni

William Anders, care care în urmă cu 55 de ani realiza o fotografie istorică de pe orbita lunară în contextul misiunii Apollo 8, a murit într-un accident aviatic la vârsta de 90 de ani, a anunțat familia fostului astronaut american, potrivit AFP preluată de .

Anders pilota un avion de mici dimensiuni, care s-a prăbușit în largul coastei statului Washington, vineri dimineață, conform precizărilor făcute de fiul său pentru presa americană. Fostul astronaut era singur în avion.

Trupul neînsuflețit a fost recuperat de o echipă de scafandri, a anunțat purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă, citat de The Seattle Times.

William Anders a fost membru al misiunii Apollo 8 în decembrie 1968 și a fost unul dintre primii oameni care au ajuns pe orbita Lunii, alături de Frank Borman și James Lovell.

Echipajul a încercuit Luna de 10 ori, dar nu a aterizat pe suprafața lunară. Avea să revină pe Terra pe 27 decembrie 1968.

La acea vreme, Anders avea să imortalizeze o imagine memorabilă cu planeta noastră.

Așa-numita fotografie „Earthrise” este considerată de mulți drept o imagine-cheie din istoria lumii și a fost nominalizată de Life Magazine printre cele „100 de fotografii care au schimbat lumea”.

O versiune originală a pozei a fost vândută în cadrul unei licitații la Copenhaga, în 2022, pentru 11.800 de euro.

In 1968, during Apollo 8, Bill Anders offered to humanity among the deepest of gifts an astronaut can give. He traveled to the threshold of the Moon and helped all of us see something else: ourselves. He embodied the lessons and the purpose of exploration. We will miss him.

— Bill Nelson (@SenBillNelson)